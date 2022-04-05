Биробиджан, , 05:22 — REGNUM Закончены работы по борьбе с огнём на деревообрабатывающем предприятии Биробиджана. Загорелся склад, на котором хранились пиломатериалы, пожар тушили девять часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар LoggaWiggler

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«Площадь горения составила 6 тыс. квадратных метров. Тушение осложнялось порывистым ветром», — отметили в пресс-службе ведомства.

Вчера цех горел на площади 3 тыс. кв. м, также пламя бушевало на крыше.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе пиломатериалов едва не перекинулся на соседние здания. Для борьбы с огнём были привлечены резервные силы МЧС. Возгорание тушили 29 человек и семь единиц техники.