Каир, 5 апреля, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Информацию о якобы блокировке силами РФ судна с грузом украинской пшеницы для Египта опровергло посольство России в Каире. Об этом 4 апреля сказано в сообщении пресс-службы российского посольства в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Как уточняется в документе, распространяемые украинской стороной сведения о якобы блокировке судна с украинской пшеницей в порту Черноморска не соответствуют действительности. По данным российского посольства, суда в Одессе и Черноморске заблокированы местными украинскими военными администрациями.

В посольстве России отметили, что российский флот предоставил все гарантии для свободного прохода торговых судов, но власти Украины никого не выпускают из портов.

Напомним, главными поставщиками зерна в Египет являются Россия и Украина. Доля России в поставках зерна в арабскую республику — 74,5% всего импорта пшеницы. Доля Украины составляет около 20% от общей массы поставок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посольство Украины в Каире обвинило Россию в удержании сухогруза с пшеницей, предназначенной для Египта, в порту Черноморска.