Пекин, , 05:17 — REGNUM Пищевая промышленность Китая продемонстрировала стабильный рост с точки зрения производства и продаж в первые два месяца года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает 4 апреля агентство Синьхуа.

Продукты питания

По данным министерства, объем промышленного производства с добавленной стоимостью в секторе сельского хозяйства и пищевой промышленности вырос на 6,5% в годовом исчислении за этот период, в то время как объем производства продуктов питания вырос на 7,4% в годовом исчислении. В секторе производства вина, напитков и переработанного чая добавленная стоимость выросла на 15,4% по сравнению с предыдущим годом.

В период с января по февраль розничные продажи зерна, масла и продуктов питания достигли 310,26 млрд юаней (около $48,85 млрд), увеличившись на 7,9% в годовом исчислении, в то время как продажи напитков, табака и алкоголя выросли на 11,4% и 13,6% соответственно.