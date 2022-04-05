Петропавловск-Камчатский, , 05:20 — REGNUM В Елизово возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества в особо крупном размере, принадлежащего акционерному обществу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатскому краю.

Вокруг горы из песка Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Читайте также: Известный политик в Приморье подозревается в крупном мошенничестве

В совершении преступления подозревается предприниматель-депутат одного из поселений Елизовского района, оказывающий транспортные услуги с использованием специальной техники.

Фигурант с июня по сентябрь 2017 года зная, что песчано-гравийная смесь является полезными ископаемыми и принадлежит акционерному обществу, действуя из корыстных побуждений, организовал погрузку в принадлежащие ему грузовые автомобили и незаконно вывез имущество с территории карьера.

Подозреваемый отгрузил похищенную песчано-гравийную смесь для строительства автодороги в рамках ранее заключенного им договора на оказание транспортных услуг.

Обвиняемый причинил коммерческой организации материальный ущерб в сумме более 7 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении учредителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Экс-кандидата в губернаторы и бывшего депутата ЗС ПК от КПРФ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он задержан.