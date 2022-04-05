Бразилиа, , 05:10 — REGNUM Кандидат правительства Бразилии на пост нового главы нефтегазовой компании Petrobras экономист Адриану Пирес отказался от предлагаемой должности из-за конфликта интересов. Об этом 4 апреля сообщает портал G1.

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В письме, направленном в министерство горнорудной промышленности и энергетики Бразилии, Пирес назвал в качестве причины такого решения наличие у него конфликта интересов, связанного с тем, что он длительное время консультировал работающие на бразильском рынке нефтегазовые компании, включая прямых конкурентов Petrobras.

Напомним, нового главу Petrobras предполагалось утвердить 13 апреля на собрании крупнейших акционеров компании, контрольный пакет в которой принадлежит правительству Бразилии.

Поводом для отставки с поста главы нефтегазовой компании PetrobrasЖоакима Силвы и Луны и других перестановок в её руководстве стало решение корпорации поднять отпускные цены на топливо, что вызвало резкий рост стоимости бензина и дизтоплива для жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Бразилии подтвердило планы по смене главы нефтегазовой компании Petrobras.

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