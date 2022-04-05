Бразилиа, 5 апреля, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Кандидат правительства Бразилии на пост нового главы нефтегазовой компании Petrobras экономист Адриану Пирес отказался от предлагаемой должности из-за конфликта интересов. Об этом 4 апреля сообщает портал G1.

Agenciabrasil.ebc.com.br Petrobras

В письме, направленном в министерство горнорудной промышленности и энергетики Бразилии, Пирес назвал в качестве причины такого решения наличие у него конфликта интересов, связанного с тем, что он длительное время консультировал работающие на бразильском рынке нефтегазовые компании, включая прямых конкурентов Petrobras.

Напомним, нового главу Petrobras предполагалось утвердить 13 апреля на собрании крупнейших акционеров компании, контрольный пакет которой принадлежит правительству Бразилии.

Поводом для отставки с поста главы нефтегазовой компании Petrobras Жоакима Силвы и Луны и других перестановок в её руководстве стало решение корпорации поднять отпускные цены на топливо, что вызвало резкий рост стоимости бензина и дизтоплива для жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Бразилии подтвердило планы по смене главы нефтегазовой компании Petrobras.