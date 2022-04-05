Киев, , 05:04 — REGNUM Обвинения в блокировании судна с пшеницей, предназначенной для Египта, выдвинуло против России посольство Украины в Каире. Соответствующее заявление было опубликовано 4 апреля пресс-службой украинской дипмиссии в Twitter.

Зерно

В заявлении утверждается, что Россия, якобы, заблокировала судно с пшеницей, закупленной Египтом, в порту Черноморска. К сообщению приложена карта отслеживания движения судна с портала Marine Traffic. На карте статус судна Emmakris III, идущего под флагом Панамы, обозначен как «пришвартован» в порту Черноморска.

По данным портала, сухогруз с зерном вышел из порта Думьят в Египте 5 февраля, а 22 февраля прибыл в Черноморск, где и находится по настоящее время.

Груз пшеницы является частью партии в 300 тыс. тонн, закупленной Каиром. Она должна была поступить в Египет в период с 15 февраля по 3 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Минобороны России, Украина удерживает в своих портах более 60 иностранных судов.

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