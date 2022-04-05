Хабаровск, , 05:18 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев Луганской и Донецкой Народных Республик. На Амурском судостроительном заводе для детей Донбасса в рамках акции «Амурская флотилия добра» собрали почти сотню подарков. В каждом из них, помимо альбома для рисования, набора акварельных красок, цветных карандашей и фломастеров — рисунок с изображением кораблика и солнца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

10 лет Рисунки детей Донбасса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Дети амурских корабелов, воспитанники детских садов и ученики школ Комсомольска-на-Амуре выразили свою поддержку детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, лишившимся дома и нормальных детских радостей. Собранные подарки в составе гуманитарной помощи будут переданы беженцам из ДНР и ЛНР. Это уже вторая партия такой помощи.

В ближайшее время к акции подключатся и работники Хабаровского судостроительного завода.

Отмечается, что в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 17 районах края работают 97 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.

Читайте также: Из Пензенской области в Донбасс передали 50 тонн гуманитарного груза

Как сообщало ИА REGNUM, из Пензенской области жителям Донбасса передано порядка 50 тонн гуманитарного груза. В основном это стройматериалы, хозяйственные товары и продукты питания. 4 апреля в Донецке состоялась встреча участников очередного гуманитарного конвоя «Пенза — ДНР».