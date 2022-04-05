Киев, , 04:49 — REGNUM Путём дипломатии невозможно урегулировать конфликт на Украине. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 4 апреля в интервью британской вещательной корпорации BBC.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По мнению Кулебы, дипломатия не может стать главной опорой урегулирования мирного процесса на Украине. Как утверждает глава украинского МИД, страна должна завоевать мир только в бою.

Кулеба добавил, что западные страны обязаны после событий в Буче обеспечить Украину всем необходимым ей вооружением. Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при ООН Василий Небензя провел пресс-конференцию в организации, посвящённую события в Буче и представил журналистам все доказательства постановки провокации в этом украинском городе. В частности, Небензя указал, что российские войска вышли из города еще 30 марта, и за прошедшие четыре дня украинская сторона не предъявила ни одного доказательства и даже не объявила о неких нарушениях. Кроме того, он обратил внимание на высказывания официальных лиц сразу после ухода российской армии из города.

По мнению российского дипломата, Киев пытается скрыть геноцид собственных граждан, используя подобные провокации, направленные против России.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя показал журналистам в ООН свидетельства постановки событий в Буче