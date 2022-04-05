Якутск, 5 апреля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. Подача водоснабжения была ограничена в Якутске из-за повреждения водопровода. Трубу повредила подрядная организация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

ГУП «Водоканал СПб» Ремонт трубы на проспекте Непокоренных

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ЧП произошло вечером 4 апреля. Под ограничения попали дома в 12 кварталах города и шесть котельных. Повреждённый трубопровод АО «Водоканал» было вынуждено перекрыть, чтобы провести восстановительные работы. Во время устранения аварии котельные работали в штатном режиме за счёт созданного запаса воды.

Водоснабжение восстановили через несколько часов после повреждения трубы. Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов поручил провести служебное расследование технологического нарушения и принять соответствующие меры в отношении виновных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в якутском селе Чурапча коммунальщики отогревали четыре участка теплотрассы, перемёрзшей из-за аварии на сетях. Без тепла оставались более 180 жилых домов, в том числе около 10 многоквартирных.