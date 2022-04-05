Биробиджан, , 04:48 — REGNUM В столице Еврейской АО пожар на складе пиломатериалов едва не перекинулся на соседние здания. Площадь возгорания была большой, огонь раздувало порывистым ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС по региону.

Пожар

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Площадь склада составляла 3 тыс. кв. м, никто не пострадал. Для борьбы с огнём были привлечены резервные силы МЧС. Возгорание тушили силами 29 человек и семи единиц техники.

По факту пожара прокуратура региона проводит проверку. Место ЧП посетил заместитель прокурора области Владимир Минигораев, склад также осматривает оперативно-следственная группа. Цель проверки — выяснить причины и обстоятельства пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года был ликвидирован крупный пожар на складе горюче-смазочных материалов в селе Ленинское Еврейской автономной области. Его тушили несколько часов.