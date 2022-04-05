Анадырь, , 04:17 — REGNUM На Чукотке за два года жителям закрывающихся посёлков в связи с выездом из районов Крайнего Севера выдали 45 жилищных сертификатов. Общая сумма поддержки составила свыше 84 млн рублей. Из федерального бюджета на эти цели выделено 158,4 млн рублей.

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В 2020 году было выдано 27 сертификатов, в 2021 году — 17 сертификатов, ещё один — с начала этого года на сумму 2 млн рублей.

44 семьи уже приобрели жильё на общую сумму свыше 124 млн рублей, из них средства социальной выплаты составили 82,2 млн рублей или 66% от общей стоимости жилья. Для проживания граждане выбрали, в основном, центральные регионы России.

Всего в списках граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, состояли 89 семей из Певека и Эгвекинот, Анадырского и Билибинского районов. На сегодняшний день в списках — 29 семей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке в 2022 году планируется обеспечить жильём 47 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — из окружного и федерального бюджетов выделено 123,7 млн рублей.