Киев, , 16:21 — REGNUM Известный своими националистическим взглядами депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в интервью, данному 4 апреля грузинскому телеканалу «Формула», обрушился с резкой критикой на правительство Грузии.

Алексей Гончаренко Twitter.com/goncharenkoua

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«Мы видим шаги, которые не отвечают интересам грузинского народа или ценностям, которые мы разделяем вместе. Грузия пострадала от российского империализма, 20% территории оккупировано, а грузинское правительство занимает странную позицию, и это вызывает массу вопросов. Я доверяю информации Главного управления разведки министерства обороны Украины. У России, вероятно, есть расчёт на то, что она будет экспортировать запчасти для военной промышленности через Грузию. Если это произойдет, это означает, что грузинское правительство вступит в войну против Украины на стороне Российской Федерации», — сказал Гончаренко.

Украинский депутат отметил, что грузинское правительство придерживается позиции, которую он не может объяснить и принять. Такая позиция, на взгляд Гончаренко, является не столько «антиукраинской», сколько «антигрузинской».

Напомним, что украинская военная разведка заявила, что с помощью Грузии Россия получила возможность обойти международный торговые санкции.