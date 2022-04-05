Мехико, , 04:11 — REGNUM По меньшей мере 20 мешков, внутри которых находились человеческие останки, были обнаружены в штате Халиско на западе Мексики. Об этом 4 апреля передал телеканал Televisa.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Их нашли во время поисковых работ родственники людей, пропавших без вести. Страшная находка была сделана в нескольких заброшенных домах в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига. Месяц назад в этом же месте обнаружили 50 мешков с останками людей.

По информации правоохранительных органов, на штат Халиско приходится четверть от общего количества всех пропавших без вести в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля прокуратура мексиканского штата Мичоакан на западе страны объявила о задержании в регионе пятерых подозреваемых в убийстве 20 человек.

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