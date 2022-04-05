Пекин, 5 апреля, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Сельскохозяйственный банк Китая, один из четырех крупных государственных кредиторов страны, нарастил чистую прибыль в годовом исчислении в 2021 году, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Общий доход банка в прошлом году составил 719,9 млрд юаней (около $113,35 млрд), что на 9,4% больше в годовом исчислении, согласно отчету банка, поданному на Шанхайскую фондовую биржу. Его чистая прибыль выросла на 11,8% в годовом исчислении и достигла 241,9 млрд юаней за тот же период, говорится в отчете.

Кредитор в прошлом году активизировал свои меры по повышению доступности финансовых услуг, при этом непогашенные инклюзивные кредиты, выданные малому бизнесу и микропредприятиям, выросли на 38,8% до 1,3 трлн юаней, говорится в отчете.