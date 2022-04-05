Пекин, 5 апреля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Сектор производства электронной информации в Китае сохранил стабильный рост в первые два месяца года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая, передает 4 апреля агентство Синьхуа.

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Добавленная стоимость производителей электронной информации с годовым операционным доходом не менее 20 млн юаней (около $3,15 млн) выросла за этот период на 12,7% в годовом исчислении, что на 1,1 процентного пункта быстрее, чем в среднем за два года в 2020 и 2021 годах.

Операционная выручка этих компаний выросла на 8,5% в годовом исчислении до более чем 2 трлн юаней за период с января по февраль, в то время как их совокупная прибыль упала на 7,3% в годовом исчислении до 72,5 млрд юаней.

Согласно данным, стоимость экспортных поставок основных производителей электронной информации выросла на 11,4% в годовом исчислении за первые два месяца, в то время как инвестиции в основной капитал в сектор выросли на 35,1% в годовом исчислении.