Пекин, 5 апреля, 2022, 04:05 — ИА Регнум. Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) продолжала доминировать на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей, а ее доля на рынке увеличилась в начале 2022 года, показали данные исследовательской компании SNE Research, передает 4 апреля агентство Синьхуа.

365news BYD E-Seed GT

По данным SNE Research, за первые два месяца года CATL обеспечила 18,4 ГВт/ч от общего объема электромобильных батарей по всему миру, что составляет 34,4% доли рынка.

Согласно данным, ведущий китайский производитель электромобилей, а также производитель аккумуляторов для электромобилей BYD обошел японскую Panasonic и занял третье место с долей рынка в 11,9% за этот период.

По данным SNE Research, общее количество энергии от батарей для электромобилей достигло 53,5 ГВт/ч во всем мире за первые два месяца 2022 года, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года.