Владивосток, , 04:00 — REGNUM «Аэрофлот» с 4 по 12 апреля проводит распродажу авиабилетов по российским направлениям. В ходе акции средний размер скидки составит 30−35%, сообщается на сайте авиакомпании.

Аэрофлот Aviatablo.ru

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Акция действует на прямые рейсы между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и другими городами России. Тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок.

В акции участвуют тарифы экономкласса с багажом (оптимум) и без багажа (лайт). Акция действует на билеты с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота», «России» и «Авроры», выполняемых под кодом SU.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аэрофлот» с 14 апреля возобновляет ежедневные рейсы по маршруту Томск — Москва.