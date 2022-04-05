Пекин, 5 апреля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Качество воздуха в Китае в 2021 году значительно улучшилось в связи с тем, что страна продолжила принимать усилия по улучшению качества воздуха, сообщает агентство Синьхуа.

大杨 Смог в Пекине

В 2021 году средняя плотность частиц PM2.5, ключевой показатель загрязнения воздуха, снизилась на 9,1% в годовом исчислении до 30 микрограммов на кубический метр в Китае, сообщил заместитель главы Национального метеорологического центра Сюэ Цзяньцзюнь.

Он добавил, что средняя концентрация озона снизилась на 0,7% по сравнению с таковой в 2020 году до 137 микрограммов на кубический метр в прошлом году. Сюэ также отметил, что усилия по сдерживанию кислотных дождей оказались эффективными в большинстве регионов по всей стране в течение этого периода.

Однако из-за неблагоприятных метеорологических условий иногда случались дни сильного загрязнения, сказал Сюэ, подчеркнув, что осуществление мер по предотвращению и контролю загрязнения воздуха не должно ослабляться.