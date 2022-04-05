Доха, 5 апреля, 2022, 03:52 — ИА Регнум. Заместитель министра Главного государственного управления спорта Китая Ду Чжаокай был избран президентом Восточноазиатской федерации футбола (EAFF) на 10-м конгрессе EAFF в катарской Дохе, сообщает агентство Синьхуаж.

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Ду является единственным кандидатом и будет занимать эту должность в течение следующего четырехлетнего срока, который продлится до 2026 года. Ду присутствовал на конференции онлайн из Пекина в связи с пандемией COVID-19. На выборах вице-президентами EAFF были избраны президент Японской футбольной ассоциации (JFA) Кохзо Ташима, вице-председатель Гонконгской футбольной ассоциации (HKFA) Эрик Фок Кай-шан и генеральный секретарь Корейской футбольной ассоциации Чун Хан-Джин.

EAFF была создана в 2002 году для продвижения восточноазиатского футбола. Главным соревнованием EAFF является чемпионат E-1 по футболу, ранее известный как Чемпионат Восточной Азии по футболу или Кубок Восточной Азии, который проводится каждые два года и включает в себя как мужские, так и женские футбольные соревнования.