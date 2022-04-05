Пекин, 5 апреля, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Китай намерен сделать так, чтобы традиционная китайская медицина (ТКМ) играла большую роль в профилактике, лечении инфекционных заболеваний и реагировании на них со стороны общественного здравоохранения, сообщает агентство Синьхуа.

Традиционная китайская медицина

План развития ТКМ на 14-ю Пятилетку (2021−2025) приветствует важный вклад, внесенный ТКМ в борьбу с COVID-19 и его лечением, а также предлагает систематические меры, которые поощряют сочетание китайской и западной медицины и расширяют возможности лечения ТКМ. Опыт крупных больниц ТКМ будет привлечен для создания национальных центров ТКМ с целью профилактики и лечения эпидемий во всех регионах провинциального уровня, говорится в плане развития.

Все крупные государственные больницы ТКМ и крупные государственные больницы интегрированной китайской и западной медицины должны наращивать потенциал в отделениях инфекционных заболеваний, неотложной помощи, тяжелых заболеваний, респираторных заболеваний и клинических лабораторий.