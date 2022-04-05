Нанкин, Китай, 5 апреля, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Гигант потребительских товаров Unilever, производитель мороженого марки Wall's, представил свою новую «фабрику-маяк» в городе Тайцан провинции Цзянсу на востоке Китая, передает агентство Синьхуа.

Пресс-служба компании «Славица» Мороженое

Интеллектуальная фабрика, первая в мире «фабрика-маяк» в индустрии мороженого, использует интеллектуальную технологию производства мороженого, которая может помочь сократить выбросы углекислого газа и потребление энергии и воды на 83% и 14% соответственно, по данным городского бюро коммерции.

В сентябре 2021 года фабрика, модернизированная из бывшего завода по производству мороженого Unilever в Тайцане, была добавлена в Глобальную сеть маяков Всемирного экономического форума, которая признает фабрики, демонстрирующие лидерство в рамках Четвертой промышленной революции.

Президент Китайской ассоциации хлебопекарной и кондитерской промышленности Чжан Цюкуй сказал, что обновленная производственная база может стать примером улучшения существующих моделей производства мороженого и модернизации отрасли.