Киев, , 15:30 — REGNUM Главное управление разведки министерства обороны Украины заявило, что Россия и Грузия наладили в обход международных санкций нелегальные торговые отношения, сообщает 4 апреля грузинский телеканал «Формула».

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Из-за введения международных санкций Российская Федерация потеряла возможность поставлять товары военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты создают маршруты контрабанды, которые проходят через территорию Грузии. Кроме того, представители грузинских спецслужб получили директиву от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов», — говорится в заявлении украинской военной разведки.

Напомним, что Грузия до сих не ввела санкции против России, что вызвало отзыв из Тбилиси украинского посла.