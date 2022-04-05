Пекин, , 03:39 — REGNUM Китай издал циркуляр для обеспечения поиска, идентификации и защиты останков пропавших без вести и неизвестных мучеников в преддверии дня поминовения, который в этом году приходится на 5 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

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В циркуляре, недавно опубликованном Министерством по делам ветеранов, отмечается, что поиск, раскопки, идентификация и защита останков пропавших без вести или неизвестных мучеников имеют большое значение для продвижения духа мучеников и утешения их родственников.

Как только останки будут идентифицированы как останки мучеников, они должны быть надлежащим образом и своевременно похоронены на ближайшем кладбище мучеников, и должна быть проведена церемония погребения, говорится в циркуляре. Информация и данные об останках мучеников будут храниться в соответствии с требованиями страны.