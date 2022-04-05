Монтевидео, , 03:37 — REGNUM Указ об отмене режима чрезвычайного положения в области здравоохранения, введенного из-за пандемии коронавируса, будет в ближайшие дни выпущен правительством Уругвая. Об этом 4 апреля написал на своих страницах в социальных сетях уругвайский президент Луис Лакалье Поу.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По словам главы государства он обсудил указанный вопрос на встрече с министром здравоохранения республики Даниэлем Салинасом и заместителем руководителя минздрава Хосе Луисом Сатдхианом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля власти Италии отменили на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации, введенный в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Италии отменён введённый больше двух лет назад режим ЧС