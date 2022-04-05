Шанхай, Китай, 5 апреля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Власти и поставщики Шанхая прилагают все усилия, чтобы обеспечить жителей всем необходимым, поскольку мегаполис с населением более 24 млн человек перешел в режим локдауна, чтобы обуздать недавнюю вспышку COVID-19, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

(сс) beludise Шанхай

Шанхай работает над увеличением источников поставок и координирует свои действия с поставщиками для расширения каналов закупок, чтобы увеличить предложение на рынке, сообщили местные власти на пресс-конференции. Для дополнительного хранения в городе были созданы временные овощехранилища, а существующие склады увеличивают свои возможности по доставке товаров.

Местные власти также выдали пропуска логистическим компаниям, чтобы облегчить доставку в районы, находящиеся под закрытым управлением.