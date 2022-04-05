Вологда, , 03:35 — REGNUM В арбитраж Вологодской области поступил иск о банкротстве, ответчиком по которому выступает ООО «Вологодский колбасный завод», чьи производство базируется в Вологде. Заявление от кредитора пока судом к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Колбаса (сс) CWitte

Претензии от ООО «Транспортная экспедиция» поданы в суд 4 апреля 2022 года. Основанием заявлен долг в размере 2 136 153,48 рубля. Прочие детали дела пока не сообщались.

В едином госреестре завод-ответчик зарегистрирован с 2009 года. С 2020 года ООО имеет юридическую «прописку» в Москве, но производство по-прежнему базируется в Вологде. Средняя численность персонала — более 150 человек. Владелец — Ольга Шаткова.

На сайте компании она позиционируется как одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Вологодской области.