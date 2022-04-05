Пекин, 5 апреля, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Данные Министерства гражданской администрации Китая показали, что виртуальное поминовение усопших получает все большее признание среди китайцев, сообщает 3 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Праздник Цинмин или день поминовения усопших, который в этом году пришелся на 2 апреля, является традиционным китайским праздником, когда люди отдают дань уважения умершим и поклоняются предкам. Воскресенье — всегда первый день трехдневного праздника Цинмин.

Около 6,95 млн китайских виртуальных мемориальных церемоний прошли на 2304 онлайн-платформах, что на 275,7% больше в годовом исчислении, по данным на 4 апреля, сообщило министерство. Между тем, 5,83 млн человек приняли участие в традиционных церемониях поминовения по всей стране в этот день, что на 69,8% меньше в годовом исчислении.

Министерство заявило, что число людей, которые пойдут на кладбища, вероятно, будет на высоком уровне в течение следующих двух дней праздника, и люди должны обращать внимание на информацию о COVID-19, чтобы оставаться в безопасности.