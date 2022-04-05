Нинбо, Китай, , 03:28 — REGNUM Индекс контейнерных перевозок Нинбо в Китае (NCFI), отражающий ставки фрахта самого загруженного порта Китая на международном рынке контейнерных перевозок, составил 3483,3 пункта на 1 апреля, что на 2% меньше, чем неделей ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Порт Нинбо Чжоушань Scio.gov.cn

NCFI еженедельно выдается Ningbo Shipping Exchange, расположенной в порту Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Индекс рассчитывает и регистрирует ставки контейнерных перевозок по 21 маршруту, отправляющемуся из порта Нинбо-Чжоушань, включая сводный индекс и 21 индекс ответвлений маршрутов.

Отчет NCFI, публикуемый каждую пятницу (за исключением китайских праздников), был впервые опубликован в сентябре 2013 года.