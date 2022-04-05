Чунцин, Китай, , 03:22 — REGNUM Фулинское месторождение сланцевого газа в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая в первом квартале 2022 года добыло более 1,8 млрд кубометров природного газа, что на 1,67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский нефтяной гигант Sinopec Group Kazenergy.com

По данным компании Sinopec, которая занимается разработкой месторождения, за тот же период было продано 1,74 млрд кубометров газа, добытого на месторождении. В первом квартале были введены в эксплуатацию восемь газосборных станций и 36 новых скважин, в результате чего было добыто еще 33 млн кубометров природного газа.

Между тем, Sinopec провела 83 операции по оптимизации низкоэффективных скважин, что повысило их ежемесячную эффективность добычи с 68,3% до 79,5%, а совокупный прирост добычи в первом квартале составил 19 млн кубометров газа Сланцевый газ — это в основном метан. Он считается чистым, новым энергетическим ресурсом.

Месторождение Фулин, промышленная разработка которого началась в 2014 году, добывает более 20 млн кубометров сланцевого газа в сутки.