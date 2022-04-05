Фулинское месторождение сланцевого газа в Китае увеличило добычу на 1,67%
Чунцин, Китай, 5 апреля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Фулинское месторождение сланцевого газа в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая в первом квартале 2022 года добыло более 1,8 млрд кубометров природного газа, что на 1,67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.
По данным компании Sinopec, которая занимается разработкой месторождения, за тот же период было продано 1,74 млрд кубометров газа, добытого на месторождении. В первом квартале были введены в эксплуатацию восемь газосборных станций и 36 новых скважин, в результате чего было добыто еще 33 млн кубометров природного газа.
Между тем, Sinopec провела 83 операции по оптимизации низкоэффективных скважин, что повысило их ежемесячную эффективность добычи с 68,3% до 79,5%, а совокупный прирост добычи в первом квартале составил 19 млн кубометров газа Сланцевый газ — это в основном метан. Он считается чистым, новым энергетическим ресурсом.
Месторождение Фулин, промышленная разработка которого началась в 2014 году, добывает более 20 млн кубометров сланцевого газа в сутки.