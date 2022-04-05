Красноярск, , 03:22 — REGNUM Во вторник, 5 апреля, в Красноярске переменная облачность, утром слабый дождь, днём преимущественно без осадков, температура воздуха +12… +15 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Начало апреля. Парк Гремячая Грива © Андрей Никитин

В 07:10 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 5 на 6 апреля ожидается до +5… +7 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В среду, 6 апреля, в Красноярске до +13… +16 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +4… +6 °C, дождь.

В четверг, 7 апреля, в Красноярске ожидается до +5… +11 °C днём и до −1… +2 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный дождь.

5 апреля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 18−23 м/с, низовая метель.

5−8 апреля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах местами гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Читайте также: В Красноярске зафиксирован первый случай нападения клещей на человека