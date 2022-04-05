Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. Гуманитарная ситуация на Украине стала темой телефонного разговора генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, 4 апреля сообщили в пресс-службе главы организации.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Участники беседы также обсудили вопросы безопасности и ситуации с правами человека в стране. Гутерреш рассказал Кулебе о целях поездки координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса в Москву и Киев.

Кроме того, генсек подтвердил министру свою приверженность установлению режима прекращения огня на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти призывают Антониу Гутерреша занимать объективную позицию по ситуации вокруг Украины.