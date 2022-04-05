Пекин, 5 апреля, 2022, 03:17 — ИА Регнум. По данным Министерства культуры и туризма Китая, в сентябре состоится 13-й Китайский фестиваль искусств — национальный праздник искусства, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По сообщению министерства, на фестивале будут представлены сценические номера, выставки произведений изобразительного искусства, каллиграфии и вырезания печатей, а также выставки фотографий и культурных продуктов. На фестивале также будет объявлена премия Вэньхуа в области исполнительского искусства.

В этом году мероприятие совместно спонсируется министерством, муниципальными органами власти Пекина и Тяньцзиня, а также правительством провинции Хэбэй.

На фоне регулярного контроля над эпидемией организаторы работают над созданием «онлайн-кинотеатра», который предоставляет пакет онлайн-услуг, включая создание спектаклей, исполнение, продвижение и доступ, сказал представитель министерства Чжоу Ханьпин.