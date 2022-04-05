Москва, , 07:10 — REGNUM В первом квартале 2022 года 18 московских предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда». Об этом 5 марта сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Выбор «Вечерней Москвы». «Московская высота» — Работа Светланы Поздняковой © Фотоконкурс «Планета Москва»

По его словам, с начала 2022 года столичные компании подали в общей сложности 130 заявок на участие в этом национальном проекте. Из них 18 предприятий прошли очные отборы и подписали соглашения с городом. Пять компаний уже приступили к реализации национального проекта.

«Для сохранения конкурентоспособности компаниям необходимо изменить систему ценностей и научиться максимально эффективно использовать внутренние возможности. Национальный проект «Производительность труда» становится драйвером позитивных изменений. Участие в нем позволит компаниям сократить издержки, объем незавершенного производства и время создания продукции, а также повысить её качество», — сказал Пуртов.

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