Пекин, , 03:14 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил поздравительное послание своему венгерскому коллеге Виктору Орбану в связи с повторной победой его партии «Фидес» на парламентских выборах, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Ли Кэцян reg

В послании Ли подчеркнул, что, поскольку Китай и Венгрия поддерживают глубокую традиционную дружбу, их двусторонние отношения в последние годы находятся на высоком уровне развития.

Он сказал, что Китай готов сотрудничать с Венгрией для поддержания динамики обменов на высоком уровне, дальнейшего укрепления взаимного стратегического доверия и углубления практического сотрудничества во всех областях, с тем чтобы поднять китайско-венгерское всеобъемлющее стратегическое партнерство на более высокий уровень.