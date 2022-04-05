Москва, 5 апреля 2022, 03:18 — REGNUM Минпромторг России подвёл итоги одного из четырёх тендеров, связанных с импортозамещением в авиаотрасли. Контракт на 15,55 млрд рублей предложен ПАО «Научно-производственная корпорация Иркут». Договор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе «Сухой Суперджет» с максимальным импортозамещением компонентов и систем числится в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM.
«По окончании срока подачи заявок до28.03.2022 года 23:59:00 [GMT +3 Москва] была подана единственная заявка на участие в электронном конкурсе 0173100009522000008», — отмечается в протоколе, которым предложено контракт подписать с единственным участником.
В 2020 году к ПАО «Научно-производственная корпорация Иркут» присоединились ещё три юрлица, включая АО «Новые гражданские технологии». Акционеры общества не раскрываются. По итогам 2020 года объём продаж в компании был 102 млрд рублей. Корпорация работает по линии производства ряда самолётов, в том числе МС-21-300, SSJ-100, Як-152 и иной ранее поставленной на серийное производство авиатехники. В отчётности компании за 2020 год уточняется, что инвестиции были нацелены на развитие производства гражданской авиатехники.
Отметим, также в Пермском крае планируется создать систему испытаний двигателей для пассажирских авиалайнеров SSJ-100 и самолётов-амфибий Бе-200.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время министерство также подведёт итоги ещё нескольких крупных тендеров для авиаотрасли.
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