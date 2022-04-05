Москва, , 03:18 — REGNUM Минпромторг России подвёл итоги одного из четырёх тендеров, связанных с импортозамещением в авиаотрасли. Контракт на 15,55 млрд рублей предложен ПАО «Научно-производственная корпорация Иркут». Договор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по подготовке, обеспечению и проведению испытаний по программе «Сухой Суперджет» с максимальным импортозамещением компонентов и систем числится в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM.

Сухой Суперджет Sergey Kustov

«По окончании срока подачи заявок до28.03.2022 года 23:59:00 [GMT +3 Москва] была подана единственная заявка на участие в электронном конкурсе 0173100009522000008», — отмечается в протоколе, которым предложено контракт подписать с единственным участником.

Отметим, также в Пермском крае планируется создать систему испытаний двигателей для пассажирских авиалайнеров SSJ-100 и самолётов-амфибий Бе-200.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время министерство также подведёт итоги ещё нескольких крупных тендеров для авиаотрасли.

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