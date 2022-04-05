Ермаковский район, Красноярский край, , 03:00 — REGNUM Команда Ирана впервые примет участие в международном конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш — 2022», проводимом в рамках «АрМИ-2022» на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенного на юге Красноярского края. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Ски-альпинизм (сс) John Biggar

В состязаниях, которые стартуют 11 апреля, примут участие сборные команды России, Китая, Абхазии, Южной Осетии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Конкуренцию мужчинам также составит женская сборная Вооружённых сил России.

пресс-служба ЦВО «В рамках соревнований участникам предстоит совершить двухдневный лыжный марш, протяжённостью около 50 километров с выполнением 12 специальных задач, в которые включены: преодоление подъёмов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности, разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, метание гранат и другие».

Напомним, проводимый в Сибири конкурс горных подразделений «Саянский марш» является единственным зимним конкурсом Армейских международных игр. Состязания проводятся с 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии завершился всеармейский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо», проводимого в рамках АрМИ-2021.

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