Команда Ирана примет участие в конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш»
Ермаковский район, Красноярский край, 5 апреля, 2022, 03:00 — ИА Регнум. Команда Ирана впервые примет участие в международном конкурсе по ски-альпинизму «Саянский марш — 2022», проводимом в рамках «АрМИ-2022» на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки», расположенного на юге Красноярского края. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.
В состязаниях, которые стартуют 11 апреля, примут участие сборные команды России, Китая, Абхазии, Южной Осетии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Конкуренцию мужчинам также составит женская сборная Вооружённых сил России.
Напомним, проводимый в Сибири конкурс горных подразделений «Саянский марш» является единственным зимним конкурсом Армейских международных игр. Состязания проводятся с 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии завершился всеармейский этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо», проводимого в рамках АрМИ-2021.