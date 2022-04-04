Владивосток, 5 апреля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении учредителя строительной компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко. Экс-кандидата в губернаторы и бывшего депутата ЗС ПК от КПРФ подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он задержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Zspk.gov.ru Андрей Ищенко

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По версии следствия, фигурант, при строительстве многоквартирного дома по улице Сафонова во Владивостоке, с декабря 2016 года по июнь 2021 года, из корыстных побуждений, совершил мошенничество. Ищенко обманом похитил деньги у 187 дольщиков — более 105 млн рублей.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре предпринимательница подозревается в мошенничестве при реализации программы содействия занятости населения.