Москва, 5 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Власти Москвы помогут технологическим стартапам создавать импортозамещающие технологии. Об этом 5 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

Речь идёт о городской программе поддержки технологических стартапов StartHub. Moscow, которая принимает заявки на участие в третьем наборе. Ожидается, что подобные меры помогут масштабировать перспективные ИТ-решения и продукты, которые смогут составить конкуренцию зарубежным сервисам.

«До 10 апреля стартапы могут подать заявку на участие в третьем наборе программы. Эксперты выберут 120 самых интересных проектов, а 1 июня стартует интенсивный образовательный курс, который продлится пять месяцев. По итогам обучения выпускники презентуют свои работы инвесторам, представителям корпораций и города», — сказала Сергунина.