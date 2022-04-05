Пхеньян, , 02:51 — REGNUM Пхеньян применит ядерное оружие в случае, если Южная Корея пойдёт на военную конфронтацию. Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, передаёт 4 апреля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

Северная Корея

Ким Ё Джон отметила, что со стороны министра обороны Южной Кореи Со Ука было большой ошибкой говорить о превентивном ударе со стороны Северной Кореи.

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», — отметила Ким Ё Джон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сестра лидера КНДР Ким Ё Джон предупредила власти Южной Кореи о серьёзных последствиях возможных провокаций либо обострения межкорейских отношений.

В свою очередь, правительство Южной Кореи призвало власти КНДР воздержаться от эскалации напряжённости в регионе.

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