Барнаул, , 02:43 — REGNUM Акционеры уникального российского предприятия из Алтайского края — ОАО «Кучуксульфат», акции которого решением суда были переданы государству, обжалуют вердикт в части отказа во встречном иске. Заседание, на котором будут рассмотрены апелляционные жалобы, назначено на 18 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Кучуксульфат», логотип ОАО «Кучуксульфат»

Арбитраж Алтайского края удовлетворил иск Генпрокуратуры России об истребовании акций из чужого незаконного владения 15 марта 2022 года, отказав во встречном иске о признании права собственности на обыкновенные бездокументарные акции в порядке приобретательной давности. Апелляционная жалоба Ольги Рыбалко касается как раз этого вопроса.

Ряд участников судебного процесса, включая Генпрокуратуру РФ, уже после вынесения вердикта первой инстанцией подали ходатайства об ознакомлении с материалами дела.

Напомним, акционерное общество обеспечивает работой больше тысячи жителей Степного Озера, являясь для данного населенного пункта градообразующим предприятием. На сегодня актив — единственный российский производитель природного сульфата натрия, который для производства своей продукции приобретали мультинациональные компании Henkel, Procter& Gamble, Unilever.

До «Кучуксульфата» по иску надзорной инстанции на баланс государства были возвращены акции «Башсоды». А на 8 апреля назначено заседание по акциям Соликамского магниевого завода из Пермского края.

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