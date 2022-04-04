Петропавловск-Камчатский, 5 апреля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин подал в отставку в связи с переездом в другой регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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Кузьмин сообщил, что намерен покинуть пост 8 апреля и переехать на постоянное место жительство в другой регион Дальнего Востока. Он возглавлял здравоохранение края с 2020 года — в разгар пандемии коронавируса. До этого Кузьмин пять лет работал главным врачом Приморского краевого диагностического центра.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов вручил Кузьмину федеральную государственную награду — знак отличия министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики «За заслуги в развитии Дальнего Востока».

«Несмотря на все сложности, считаю, что нам удалось за это время создать предпосылки для стабильной работы системы здравоохранения и её планомерного развития в будущем», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Беглов назначен министром здравоохранения Кемеровской области.