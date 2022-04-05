Петропавловск-Камчатский, , 02:25 — REGNUM В ходе спецоперации России в защиту Донбасса погиб уроженец Камчатки Владимир Богатов, об этом 5 апреля в своём телеграм-канале сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Соболезнование

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«Сегодня все мои слова поддержки и искренних соболезнований я адресую его родным и близким», — написал Солодов.

Владимир Богатов вырос в Петропавловске-Камчатском. После окончания школы он получил профессию электрогазосварщика. Затем был призван на срочную службу в армии, где остался по контракту.

«Он выполнил свой долг с честью и мужеством, отстаивая независимость своей страны, и пал на поле боя в Луганской Народной Республике, отдав свою жизнь ради мира и будущего других людей. Настоящий подвиг, достойный вечной памяти, за который наш земляк награжден Орденом Мужества. Посмертно», — выразил соболезнования Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд населённых пунктов ДНР обстреляли вечером 4 апреля украинские вооружённые формирования.