Петропавловск-Камчатский, , 02:23 — REGNUM Сообщения о возможном минировании получили школы в Камчатском крае. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Муляж бомбы

Всего в регионе действует 121 школа. Ученики и педагоги в них были эвакуированы, занятия у учеников первой смены отменены. Уточняется, что отмена занятий связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий.

Это уже шестой инцидент с минирование школ в Камчатском крае с начала 2022 года. Вынужденные эвакуации учеников и педагогов проходили в школах 26 января, 8 и 14 февраля, 14 марта и 4 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации в школах Камчатского края в связи с поступившим сообщением о заложенном взрывном устройстве.

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