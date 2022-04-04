Петропавловск-Камчатский, 5 апреля, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Сообщения о возможном минировании получили школы в Камчатском крае. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.

Муляж бомбы

Всего в регионе действует 121 школа. Ученики и педагоги в них были эвакуированы, занятия учеников первой смены отменены. Уточняется, что отмена занятий связана с тем, что сотрудники правоохранительных органов начали проверку зданий.

Это уже шестой инцидент с минированием школ в Камчатском крае с начала 2022 года. Вынужденная эвакуация учеников и педагогов проходила в школах 26 января, 8 и 14 февраля, 14 марта и 4 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации в школах Камчатского края в связи с поступившим сообщением о заложенном взрывном устройстве.