Тбилиси, 5 апреля, 2022, 02:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о необходимости ускоренного развития энергетического сектора, сообщает 4 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

По его мнению, требуется привлечь в энергетику дополнительные инвестиции.

«Мы должны ускорить темпы и построить в Грузии как можно больше ГЭС. Я дал поручение министрам экономики и финансов по этому вопросу. Через несколько дней мы разработаем и представим модель», — сказал Гарибашвили.

Сегодня стало известно, что правительство спишет налог на имущество на 2021 год для туристического сектора. Гарибашвили сказал, что этот сектор больше всего пострадал из-за коронавируса. По его словам, в рамках программы социальной занятости социально незащищенного населения уже создано 20 000 вакансий, от социально незащищенных граждан подано более 15 000 заявлений, 3 000 уже заключили контракты.

«С марта стартовала масштабная программа трудоустройства социально незащищенных лиц на общественных работах. Как вы знаете, наша заявленная цель — создать десятки тысяч новых государственных рабочих мест», — сказал Гарибашвили.

Он также коснулся эпидемии коронавируса и заявил, что ситуация с ней значительно улучшилась. Гарибашвили поблагодарил министра здравоохранения Зураба Азарашвили за эффективное и успешное руководство министерством.