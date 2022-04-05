Тбилиси, , 02:14 — REGNUM Новым министром иностранных дел Грузии назначен глава адимистрации правительства Илья Дарчиашвили, сообщает 4 апреля gov.ge.

Давид Залкалиани, Ираклий Гарибашвили и Илья Дарчиашвили Gov.ge

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул разносторонний опыт работы Дарчиашвили в частном и государственном секторах, его блестящее образование. Гарибашвили заявил, что верит в то, что Дарчиашвили станет успешным министром иностранных дел.

Дарчиашвили ранее возглавлял Фонд муниципального развития, затем был первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры, а затем занимал должность посла Грузии в Польше.

Представляя нового министра, Гарибашвили отметил, что сегодня Грузия сталкивается со многими вызовами, и в этой ситуации необходима активность, и для достижения главной национальной цели требуется работать с энтузиазмом и реализовывать все стратегические цели.

Напомним, что Давид Залкалиани, бывший министром иностранных дел почти в течении четырёх лет, назначен послом Грузии в США.