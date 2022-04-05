Канберра, , 02:01 — REGNUM Решение запретить вывоз предметов роскоши из Австралии в Россию из-за ситуации вокруг Украины приняло австралийское правительство, 5 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент)

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Такая мера распространяется на ювелирные украшения, автомобили, вино, товары из меха и кожи, а также на ряд других товарных категорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта о планах запретить поставки предметов роскоши в России предупредило руководство ЕС. 29 марта о введении подобной меры объявило правительство Японии, запретившее экспорт в РФ ювелирных изделий, драгоценных камней и дорогих автомобилей.

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